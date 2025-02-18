Очевидцы зафиксировали светящееся НЛО у аэропорта в Турции

В турецких соцсетях, специализирующихся на авиационных происшествиях, появилось видео, снятое очевидцем, на котором запечатлен неопознанный летающий объект, пролетавший рядом с аэропортом Газиантепа.

На кадрах, сделанных в ночное время, видно светящееся тело, однако его очертания разобрать невозможно. Свечение объекта было либо постоянным, либо прерывистым.

Как сообщает газета T24, первыми необычный объект заметили пилоты, которые вечером около 22:00 мск передали информацию о нем диспетчерам. По их словам, на высоте примерно трех тысяч метров находился светящийся объект, который не был зафиксирован радарами.

После этого данные были переданы на диспетчерскую вышку, и в аэропорту временно приостановили прием и отправку рейсов.

Что именно стало причиной сбоя в работе аэропорта, пока неизвестно, но среди возможных объяснений рассматривается версия о беспилотнике.