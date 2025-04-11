Обновление в WhatsApp* запретило сохранять переписку и медиа

В последней тестовой сборке WhatsApp* для Android появилась новая опция, позволяющая запретить другим пользователям сохранять полученные фото и видео на свои устройства.

Если функция активирована, собеседник утратит возможность экспортировать полную переписку, однако пересылка отдельных сообщений всё ещё будет доступна.

Эти настройки конфиденциальности доступны как в личных диалогах, так и в группах. Однако скрытно включить функцию не получится — при её активации участники группового чата получат соответствующее уведомление, пишет Роскачество.

*Приложение принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории России.