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Обнаружили новый коронавирус. Есть ли вероятность начала пандемии?

Азиатские СМИ, включая South China Morning Post...

Фотограф: Polina Tankilevitch

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Азиатские СМИ, включая South China Morning Post, сообщили об обнаружении в Китае нового коронавируса, который может передаваться человеку аналогично COVID-19. Вирус был найден у летучих мышей и способен преодолевать межвидовой барьер, поскольку использует тот же человеческий рецептор, что и SARS-CoV-2.

Исследование, проведенное под руководством вирусолога Ши Чжэнли, выявило новую линию коронавируса HKU5, впервые обнаруженную у японского нетопыря-карлика в Гонконге. Вирус относится к подроду мербековирусов, куда входит и возбудитель ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Учёные выяснили, что HKU5 может взаимодействовать с человеческим ангиотензинпревращающим ферментом (ACE2) – ключевым рецептором, который задействует SARS-CoV-2. При лабораторных исследованиях вирус показал способность заражать человеческие клетки и модели тканей дыхательных путей и кишечника.

Специалисты подчеркнули, что коронавирусы летучих мышей могут передаваться человеку как напрямую, так и через промежуточных хозяев. Однако HKU5-CoV-2 способен связываться с рецепторами не только у людей, но и у других животных.

Хотя вирус требует дальнейшего изучения, его распространение среди людей на данный момент оценивается как маловероятное. Ученые не видят серьезной угрозы, но подчеркивают необходимость постоянного мониторинга подобных патогенов.

На фоне пандемии COVID-19 эксперты призывают к повышенному вниманию к новым вирусам, поскольку Всемирная организация здравоохранения ранее предупреждала о возможной «болезни Х» – потенциальной новой инфекции, способной передаваться между людьми. Несмотря на низкую вероятность вспышки, специалисты рекомендуют следить за ситуацией.

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