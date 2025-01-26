Обнаруженный в Перу лабиринт ведет к возможным сокровищам инков

Археологи в Перу обнаружили под Куско сеть подземных туннелей, известную как Чинкана, что с языка кечуа переводится как «лабиринт». Эта сеть протянулась на 1750 метров и соединяет важнейшие памятники инкской цивилизации, такие как храм Солнца (Кориканча) и крепость Саксайуаман.

По одной из гипотез, туннели могли быть царской усыпальницей или легендарной сокровищницей инков. Легенды гласят, что золото инков было проклято военачальником Руминьяви, чтобы оно не досталось испанским завоевателям. Предания утверждают, что сокровища спрятаны либо в горах Эквадора, либо в глубинах лабиринта под Куско, где извилистые туннели способны поглотить любого, кто осмелится их исследовать.

Трагические попытки разгадать тайну

В 1952 году группа спелеологов пыталась исследовать лабиринт. Из десяти участников выжил только один — француз Филипп Ламонтьер. Он рассказывал о «золотых стенах» и «серебряных потолках», однако вскоре умер от бубонной чумы, не успев раскрыть все секреты.

Современные исследования

Сегодняшние археологи используют георадар и акустические методы для изучения туннелей. Учёные обнаружили подземные полости, соединяющие ключевые архитектурные объекты Куско. Археолог Хорхе Калеро Флорес отметил, что один из туннелей расширяется в просторный зал, возможно, предназначенный для погребальной процессии.

Однако приборы пока не нашли следов металлов, что ставит под сомнение теорию о скрытых сокровищах. Есть предположение, что туннели могли быть гробницей последнего императора инков Атауальпы.

Дальнейшие раскопки

Из-за труднодоступности и глубины исследований раскопки продлятся до весны 2025 года, когда будет получено разрешение от местных властей. Туннели Чинкана остаются загадкой, которая может быть связана с утерянными сокровищами или имперскими ритуалами инков. Ученые продолжают работу, чтобы раскрыть все тайны этого уникального археологического объекта.