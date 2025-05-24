Обнародовано предсказание старца Иоанна Шанхайского о будущем России

Иоанн, почитаемый Церковью как святитель и чудотворец, говорил о грядущих для России тяжёлых испытаниях. Старец верил, что преодолев эти трудности, страна сможет обрести новое величие.

Он призывал русских бороться с ленью и унынием, которые мешают им осознать славу своей Родины. Кроме того, Иоанн подчёркивал важность крепкой веры и общей молитвы, которые помогут России выйти из периода страданий и неудач обновлённой и сильной, сообщает ИА «Кулик».