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Обнародовано предсказание старца Иоанна Шанхайского о будущем России

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Иоанн, почитаемый Церковью как святитель и чудотворец, говорил о грядущих для России тяжёлых испытаниях. Старец верил, что преодолев эти трудности, страна сможет обрести новое величие.

Он призывал русских бороться с ленью и унынием, которые мешают им осознать славу своей Родины. Кроме того, Иоанн подчёркивал важность крепкой веры и общей молитвы, которые помогут России выйти из периода страданий и неудач обновлённой и сильной, сообщает ИА «Кулик».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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