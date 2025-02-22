ОАЭ расширит объем вложений в экономику России

Госминистр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди заявил, что Абу-Даби намерен расширять объем вложений в Россию. Об этом он сообщил на ярмарке «Сделано в России», проходящей в столице ОАЭ, передает ТАСС.

По его словам, отношения между странами развиваются стремительно, и достигнутые соглашения откроют новые возможности для инвестиций. Он отметил, что ОАЭ уже вкладывают в российскую экономику миллиарды долларов и планируют продолжать эту политику, так как видят перспективы для дальнейшего сотрудничества.

В выставке «Сделано в России», которая продлится до 25 февраля, участвуют около 80 российских компаний из разных регионов.

Ранее Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения, что, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, стало важным шагом в развитии экономических связей между странами.