NYT: ИИ не справился с «последним тестом человечества»

Созданный «Центром безопасности искусственного интеллекта» экзамен, известный как «последний тест человечества», оказался не по силам современным нейросетям, сообщает New York Times. Этот сложнейший тест включает тысячи вопросов по физике, математике, химии и другим дисциплинам, основанных на материалах университетских курсов высокого уровня.

Что делает тест уникальным?

Экзамен требует не только глубоких знаний в различных областях, но и умения анализировать дополнительные материалы и сопоставлять информацию, что представляет серьёзную трудность даже для человека. Для успешного прохождения необходимо продемонстрировать высокий уровень аналитического мышления и широкий кругозор.

Результаты искусственного интеллекта

Среди нейросетей лучшего результата достигла новая версия ChatGPT, которая смогла ответить на 8,3% вопросов. Однако этого оказалось недостаточно для преодоления установленного порога в 10%.

Что это значит?

Неудача ИИ на «последнем тесте человечества» подчеркивает, что, несмотря на быстрый прогресс технологий, современные нейросети пока далеки от достижения уровня человеческого интеллекта в сложных научных задачах. Тем не менее, успех ChatGPT демонстрирует, что системы ИИ постепенно приближаются к более глубокому пониманию сложных концепций.

На этом фоне задача преодоления таких тестов остаётся вызовом для разработчиков ИИ, а также важным шагом в направлении создания систем, способных решать наиболее сложные задачи человечества.