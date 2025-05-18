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Новый тест Lumipulse может обнаружить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Компания Fujirebio Diagnostics представила новы...

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Компания Fujirebio Diagnostics представила новый диагностический тест Lumipulse, предназначенный для раннего выявления болезни Альцгеймера. Тест анализирует уровень двух белков — pTau217 и β-амилоида 1-42, которые связаны с развитием нейродегенеративного процесса.

Как сообщает журнал Engadget, метод разработан для пациентов с уже проявившимися когнитивными нарушениями. Первые испытания показали высокую долю ложно-отрицательных результатов. Это означает, что Lumipulse чаще будет использоваться для исключения болезни, а не для её подтверждения.

При положительном результате потребуется дополнительное обследование с использованием других диагностических методов. Несмотря на ограничения, специалисты считают, что Lumipulse может стать важным инструментом в процессе раннего выявления заболевания и назначения лечения на его начальных стадиях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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