Новый тест Lumipulse может обнаружить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Компания Fujirebio Diagnostics представила новый диагностический тест Lumipulse, предназначенный для раннего выявления болезни Альцгеймера. Тест анализирует уровень двух белков — pTau217 и β-амилоида 1-42, которые связаны с развитием нейродегенеративного процесса.

Как сообщает журнал Engadget, метод разработан для пациентов с уже проявившимися когнитивными нарушениями. Первые испытания показали высокую долю ложно-отрицательных результатов. Это означает, что Lumipulse чаще будет использоваться для исключения болезни, а не для её подтверждения.

При положительном результате потребуется дополнительное обследование с использованием других диагностических методов. Несмотря на ограничения, специалисты считают, что Lumipulse может стать важным инструментом в процессе раннего выявления заболевания и назначения лечения на его начальных стадиях.