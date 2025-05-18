Новый тест Lumipulse может обнаружить болезнь Альцгеймера на ранней стадии
Pro Город
Компания Fujirebio Diagnostics представила новый диагностический тест Lumipulse, предназначенный для раннего выявления болезни Альцгеймера. Тест анализирует уровень двух белков — pTau217 и β-амилоида 1-42, которые связаны с развитием нейродегенеративного процесса.
Как сообщает журнал Engadget, метод разработан для пациентов с уже проявившимися когнитивными нарушениями. Первые испытания показали высокую долю ложно-отрицательных результатов. Это означает, что Lumipulse чаще будет использоваться для исключения болезни, а не для её подтверждения.
При положительном результате потребуется дополнительное обследование с использованием других диагностических методов. Несмотря на ограничения, специалисты считают, что Lumipulse может стать важным инструментом в процессе раннего выявления заболевания и назначения лечения на его начальных стадиях.
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