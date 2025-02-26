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«Новый Эль-Ниньо» — угроза климату: Таинственное явление меняет погоду на Земле

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Исследователи выявили новый климатический паттерн, который уже оказывает значительное влияние на атмосферные процессы в Южном полушарии. Получивший название Южно-полушарный циркумполярный волновой паттерн 4 (W4), он распространяется на юго-западную часть субтропического сегмента Тихого океана и затрагивает климат Австралии и Новой Зеландии, сообщает Hi-Tech Mail.

Как работает «новый Эль-Ниньо»?

Паттерн W4 представляет собой чередование теплых и холодных зон в атмосфере и океане. Этот процесс влияет на температуру воды, циркуляцию воздушных масс и погодные условия в разных регионах мира.

Обнаружение этого явления стало возможным благодаря сочетанию наблюдений и климатического моделирования за последние 300 лет. По мнению ученых, его изучение поможет лучше понять, как в будущем изменится климат Земли.

Когда проявляется влияние W4?

Ожидается, что наибольшая активность паттерна будет наблюдаться с декабря по февраль. Несмотря на то, что его существование было подтверждено совсем недавно, исследователи полагают, что он давно оказывает влияние на климатические процессы планеты.

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