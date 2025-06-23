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Новое двухкомпонентное покрытие обеспечивает защиту железа на 99,6%

Конец коррозии: новое покрытие сохраняет железо...

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Учёные из Иерусалимского Еврейского университета разработали двухкомпонентное покрытие, которое обеспечивает защиту железа от коррозии на 99,6%. Первый слой состоит из NHC-молекул, которые связываются с металлической поверхностью, а второй слой — долговечный полимер, создающий надёжный барьер в условиях солёной воды. Это покрытие может значительно увеличить срок службы мостов, судов и других конструкций, снизив затраты на их ремонт и замену.

Профессор Элад Гросс утверждает, что покрытие сохраняет свои защитные свойства на протяжении многих лет. Ожидается, что оно может удлинить срок службы корабельных корпусов в 2-3 раза и отложить необходимость замены мостов на десятилетия. Это также принесёт пользу экологии. Однако технология ещё не прошла практических испытаний, и пока остаётся вопрос, как она будет вести себя при реальных эксплуатационных нагрузках.

Источник: Innovanews

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