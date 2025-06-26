Новая технология скрывает голос от автоматического трекинга и взлома

Группа ученых из AIRI, МТУСИ, Сбера и VeinCV представила инновационную технологию защиты голосовых данных в интернете. Разработка направлена на предотвращение автоматического сбора и анализа биометрических характеристик голоса из публичных аудиозаписей.

Метод использует технологию универсальных состязательных патчей (UAP), которые встраиваются в аудиофайл, делая голос неузнаваемым для алгоритмов, отвечающих за идентификацию и анализ биометрии. При этом сохраняется смысл сказанного, и восприятие речи человеком не нарушается.

Основная цель технологии — нарушение работы алгоритмов, извлекающих уникальные признаки диктора, что защищает голос от попыток профилирования, создания подделок и взлома по биометрии. Аудиофайлы при этом остаются пригодными для транскрипции, перевода и других задач, не связанных с определением личности говорящего.

Особенно актуальна эта технология для тех, кто часто публикует голосовой контент, таких как преподаватели, подкастеры и видеоблогеры. Она может быть полезна бизнесу и образовательным платформам для защиты конфиденциальных материалов, включая вебинары и лекции.

Технология подходит для файлов любой длины — от коротких реплик до часовых выступлений. Разработка была принята к публикации на международной конференции Interspeech 2025 в Роттердаме и уже доступна в открытом доступе.

Источник: ferra.ru