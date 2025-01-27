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НИЦЭМ: ведется разработка персональных вакцин от рака

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В России ведется активная работа по созданию персонализированных мРНК-вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями. Проект возглавляет Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, а исследования направлены на разработку вакцин против рака почек, груди и поджелудочной железы.

Клинические испытания и технологии

Первый этап клинических испытаний начнется в сентябре 2025 года и будет ориентирован на пациентов с меланомой. Это заболевание выбрано из-за его поверхностной природы, что позволяет эффективнее отслеживать результаты лечения.

Для создания вакцин используются современные технологии, включая искусственный интеллект. Планируется создание отечественной базы данных генетических последовательностей опухолей, включающей до 50 000 образцов. Анализ одной последовательности нейросетью займет всего 30–60 минут.

Участники и финансирование

Проект объединяет усилия ведущих научных учреждений страны, включая Центр им. Гамалеи, Московский НИИ онкологии им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Финансирование полностью обеспечивается государством, а стоимость одной дозы персонализированной вакцины составляет около 300 тысяч рублей.

Результаты доклинических исследований

Доклинические испытания показали, что вакцина эффективно подавляет развитие опухолей и может предотвращать появление метастазов. Она предназначена для пациентов с уже существующими опухолями, помогая иммунной системе распознавать и уничтожать раковые клетки.

Разработка персонализированных мРНК-вакцин обещает стать важным шагом в лечении онкологических заболеваний, предлагая новые возможности в борьбе с раком.

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