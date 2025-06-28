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Neuralink увеличила число пациентов с чипом до семи

Neuralink увеличила число пациентов с чипом до ...

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Компания Neuralink установила мозговой имплант N1 уже семи пациентам с тяжёлыми нарушениями опорно-двигательной системы из-за травм спинного мозга или бокового амиотрофического склероза. Чип позволяет управлять компьютером с помощью мыслей.

Как сообщает 3DNews, имплантации проводятся в рамках проекта PRIME под руководством Неврологического института Барроу (Аризона). Цель — проверить безопасность технологии и её эффективность, включая программное обеспечение и хирургического робота.

Пациенты демонстрируют высокие результаты: перемещают курсор, набирают текст, пользуются интернетом и даже играют в игры. Некоторые применяют технологию в работе, в том числе в сфере проектирования, что даёт возможность трудиться удалённо и обеспечивать семьи.

Первый участник, Ноланд Арбо, парализованный после травмы, рассказал, что нейроинтерфейс кардинально изменил его жизнь — он теперь может вести переписку, решать бытовые вопросы и заниматься делами. Он также отметил, что такие технологии способны значительно повлиять на развитие общества, если использовать их с умом.

Neuralink под руководством Илона Маска остаётся лидером в разработке нейроинтерфейсов, хотя на рынке есть и другие конкуренты с аналогичными решениями.

Источник: 3DNews

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