«Нет ничего плохого»: Освящать роботов предложил иеромонах РПЦ

Во время крестного хода в Москве священник храма Благовещения Богородицы в Петровском парке окропил святой водой спешащего с заказом робота-доставщика. Видео с этим моментом быстро разошлось по соцсетям и вызвало активное обсуждение.

Иеромонах Макарий прокомментировал ситуацию. Он заявил, что освящение современных предметов — от роботов до ракет — вполне возможно, если они приносят пользу людям. По его словам, Церковь уже давно освящает не только здания и иконы, но и бытовые вещи, и не видит ничего плохого в том, чтобы благословлять технологические устройства.

«Если вещь служит добру — почему бы не произнести над ней добрые слова?», — отметил священник.

Идея получила поддержку у некоторых представителей РПЦ. Теперь они обсуждают возможность расширить церковную практику освящения на современные технологии, если те соответствуют духовным ценностям и полезны обществу.