Немецкие ученые разрабатывают ткань, которую можно перерабатывать бесконечно

Одежда из синтетических волокон представляет собой серьезную экологическую угрозу. Она способствует значительному выбросу парниковых газов, потребляет ресурсы и распадается на микропластик, который уже был обнаружен даже в крови человека. В ответ на этот вызов ученые из Констанцского университета, RWTH Ахена и Немецкого института текстиля в Денкендорфе начали совместный проект под названием teXirc, чтобы создать материал, который не будет вредить планете. Для этого Фонд Volkswagen выделил 1,4 миллиона евро.

Основная проблема современных тканей заключается в том, что они не были задуманы как перерабатываемые, и их невозможно вернуть в цикл без потерь. Группа ученых во главе с Стефаном Меккингом предложила принципиально новое решение: волокна, которые можно не только перерабатывать, но и безопасно утилизировать, если они попадут в природу.

Как это работает:

Материал имеет структуру, напоминающую полиэтилен, но с «молекулярными слабыми местами». Специальные ферменты быстро разрушают длинные цепочки пластика, превращая их в сырье для нового производства.

Если такие волокна попадут в океан или почву, они разрушатся без вреда, в отличие от обычного полиэстера, который может оставаться в воде сотни лет.

Цель ученых — разработать прототип технологии, который можно будет внедрить в массовое производство. Если технология окажется успешной, это позволит снизить:

выбросы углекислого газа, поскольку переработка требует меньше энергии, чем создание материала с нуля;

загрязнение микропластиком, так как волокна будут разлагаться, а не накапливаться в природе;

зависимость от нефти, поскольку сырьем могут стать биоматериалы.

Основное преимущество технологии — замкнутый цикл. Например, старую футболку можно будет переработать в новую без потери качества.

Однако важнейшая проблема связана с экономической стороной. Пока нефть остается дешевой, биополимеры и сложная переработка оказываются менее выгодными. Даже если технология будет работать, для массового перехода потребуются жесткие меры государственного регулирования или налоги на обычный пластик.

Источник: innovanews.ru