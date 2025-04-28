Немцы начали массово покупать жилье и переносить бизнес в Калининград

В Калининградской области фиксируется рост интереса к недвижимости со стороны граждан Германии. Об этом сообщил руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Александр Калькута, передаёт KP.RU.

По его словам, всё больше немцев приезжают в Калининград не только для отдыха, но и для покупки жилья, оставаясь в регионе надолго. Похожая тенденция наблюдается и в Нижнем Новгороде, где граждане стран ЕС создают целые поселения.

Кроме того, Калькута отметил, что многие немецкие компании, ранее сотрудничавшие с Россией, стремятся возобновить деловые контакты. Из-за усиливающихся ограничений в Германии предприниматели ищут возможности переноса бизнеса в российские регионы.