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Немцы начали массово покупать жилье и переносить бизнес в Калининград

Жители Германии активно приобретают недвижимост...

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В Калининградской области фиксируется рост интереса к недвижимости со стороны граждан Германии. Об этом сообщил руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Александр Калькута, передаёт KP.RU.

По его словам, всё больше немцев приезжают в Калининград не только для отдыха, но и для покупки жилья, оставаясь в регионе надолго. Похожая тенденция наблюдается и в Нижнем Новгороде, где граждане стран ЕС создают целые поселения.

Кроме того, Калькута отметил, что многие немецкие компании, ранее сотрудничавшие с Россией, стремятся возобновить деловые контакты. Из-за усиливающихся ограничений в Германии предприниматели ищут возможности переноса бизнеса в российские регионы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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