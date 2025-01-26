Нейросети активировали новую волну онлайн-мошенников

В современном мире злоумышленники активно прибегают к использованию технологий искусственного интеллекта для обмана пользователей. На платформах знакомств они создают реалистичные переписки и даже поддельные голосовые сообщения, чтобы ввести людей в заблуждение и выманить у них деньги.

Мошенники нацеливаются не только на взрослых, но и на детей. Они звонят школьникам и их родителям, представляясь сотрудниками образовательных учреждений, и под предлогом обновления данных требуют личную информацию. Злоумышленники убеждают предоставлять коды из сообщений, что позволяет им получить доступ к таким сервисам, как «Госуслуги».

Популярной схемой остаются махинации на сайтах для поиска работы. Преступники заманивают соискателей привлекательными вакансиями, предлагая перейти по ссылкам для загрузки резюме или заполнения анкеты. Эти ссылки часто заражают устройства вирусами.

Чтобы защититься от подобных угроз, важно быть осторожными: проверять информацию через официальные источники, избегать подозрительных ссылок и обновлять устройства для повышения их безопасности.

Также недавно появилась информация о вирусе Mamont, который может распространяться через Telegram, а взломы аккаунтов нередко происходят в «домовых чатах». Исследование показало, что многие пожилые люди уже становились жертвами мошенников. Эксперты советуют быть особенно бдительными, чтобы не попадаться на уловки киберпреступников.