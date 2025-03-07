Нейросеть в США по фотографии предсказала карьерный успех человека

В США был представлен новый метод оценки кандидатов на работу с помощью нейросетей. Разработчики из США предложили использовать искусственный интеллект для анализа фотографий соискателей, что поможет предсказать их карьерные перспективы.

Традиционные методы оценки, такие как тесты, часто бывают неточными, так как кандидаты могут намеренно давать искаженные ответы, чтобы произвести лучшее впечатление. Это создает потребность в более объективных и точных подходах.

Разработчики нейросети уверены, что анализ внешности человека может отразить его истинные качества и предсказать успешность в карьере. Для проверки теории были проведены эксперименты: ИИ анализировал фотографии выпускников бизнес-школ и сравнивал их с реальными карьерными достижениями. Результаты показали, что искусственный интеллект точно предсказал их успехи, сообщает russian7.ru.

Важно отметить, что выражение лица не влияло на итоговый анализ. Для обучения нейросети использовались фотографии известных политических фигур, как консерваторов, так и либералов.