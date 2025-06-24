Нейросеть создает блог о Гарри Поттере и становится популярной в TikTok

В TikTok появился блог, созданный нейросетью, который быстро стал популярным среди поклонников вселенной Гарри Поттера. Все публикации генерируются искусственным интеллектом, а не людьми, как в книгах и фильмах.

Авторы блога, чьи имена остаются неизвестными, искусно соединяют магический мир Хогвартса с элементами известных фильмов, таких как «Мальчишник в Вегасе» и криминальной эстетикой Гая Ричи. Например, можно представить, как Рон Уизли варит зелье невидимости в подпольной лаборатории или профессор Снейп читает рэп о своих отношениях с Гарри Поттером. Звучит необычно, но именно этим блог привлек внимание!

Несмотря на некоторые технические недочеты, контент выглядит креативно и увлекательно. За две недели блог набрал 15 миллионов просмотров и 130 тысяч подписчиков, что показывает, как нестандартные подходы к популярным франшизам находят отклик у зрителей.

Недавно Джоан Роулинг поделилась своими эмоциями от первых серий нового сериала о Гарри Поттере, съемки которого начнутся летом 2025 года, а премьера состоится не раньше 2027 года. Главные роли в сериале исполнят Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли).

Источник: peopletalk.ru