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Нейробиолог рассказал, что он ощутил при клинической смерти

Эти открытия стимулируют интерес к дальнейшему ...

pixabay.com

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Нейробиолог из США Кристоф Кох, перенёсший клиническую смерть после осложнений, вызванных COVID 19, поделился тем, что почувствовал в этот момент.

По его словам, он наблюдал яркое свечение и испытывал одновременно тревогу и восхищение. Этот случай существенно повлиял на его взгляд на смерть и изменил его отношение к ней.

Реаниматолог Сэм Парния, руководящий научным проектом в медицинской школе Лангоне при Нью-Йоркском университете, отметил, что среди 2000 человек, участвовавших в его исследовании, свыше 40% сообщали о схожих переживаниях в момент клинической смерти.

Удивительно, но даже в условиях отсутствия мозговой активности некоторые пациенты продолжали воспринимать происходящее рядом с их телом — слышать звуки и видеть обстановку. Кроме того, учёные зафиксировали резкое повышение уровня нейромедиаторов: норадреналин увеличивался в 60 раз, дофамин — в 40, а серотонин — в 80 раз по сравнению с обычными показателями при жизни.

Эти открытия стимулируют интерес к дальнейшему изучению феномена околосмертных состояний и помогают пролить свет на то, что может происходить с человеком в последние мгновения жизни, пишет МедиаПоток.

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