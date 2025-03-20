Нефтекамец избил женщину до разрыва мочевого пузыря и не разрешил вызвать скорую

Ольга Пономарёва познакомилась с Артуром Матвеевым пять лет назад, а в 2022 году, после закрытия бизнеса, переехала к нему в Нефтекамск. Однако мужчина не захотел жить с ней и снял ей отдельную квартиру.

По словам родных, их отношения были сложными: постоянные ссоры не прекратились даже после рождения сына. Ольга ухаживала за пожилыми родителями Артура и жаловалась, что он ей не помогает. Брат замечал у неё синяки, а сама женщина не раз обращалась в полицию с заявлениями о побоях, но затем отзывала их.

4 марта Артур снова её избил. Родные считают, что он не позволял ей вызвать скорую, и Ольга три дня оставалась без помощи. Врачи диагностировали разрыв мочевого пузыря, но, несмотря на операцию, женщина впала в кому и через 10 дней умерла.

Следователи не поверили версии Артура о том, что Ольга была пьяна и сама упала, и возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, пишет Baza.