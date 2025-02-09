Не больше 150: ученые хотят продлить предельный возраст жизни человека
На сегодняшний день самой долгоживущей человеком, по официальным данным, считается француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года (1875–1997). Однако учёные продолжают изучать предел человеческой жизни и возможности его продления.
Специалисты из Сингапура применяют искусственный интеллект для анализа данных сотен тысяч людей. Они изучают, как факторы наследственности, здоровья и образа жизни влияют на способность организма к восстановлению.
Исследование подтвердило предыдущие гипотезы о том, что способности организма к регенерации истощаются в возрасте от 120 до 150 лет. Однако сейчас ведётся разработка методик, которые в будущем могут позволить человеку преодолеть этот барьер.
Учёные делают осторожные прогнозы, что к началу следующего тысячелетия люди смогут достигать возраста 200 лет. Хотя этот срок очень далёк, прогресс в медицине и биотехнологиях может изменить представления о продолжительности жизни.
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