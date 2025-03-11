Названы смертельно опасные страны для россиян

Таиланд и Турция, оставаясь одними из самых востребованных направлений у российских туристов, одновременно лидируют по числу трагических случаев среди отдыхающих из РФ.

Как сообщила турагент Александра Горина в беседе с АБН24, Таиланд занимает первое место по количеству смертей среди россиян. По её словам, основными причинами происшествий становятся беспечность и неосторожность. Туристы тонут в море и бассейнах, получают смертельные травмы при падении с балконов в состоянии алкогольного опьянения, попадают в ДТП, а иногда становятся жертвами преступников.

Схожая ситуация складывается и в Турции. Здесь россияне нередко тонут, получают травмы во время экскурсий или попадают в несчастные случаи. Горина также отметила, что некоторые местные жители относятся к российским туристам с осторожностью, считая, что их сопровождает «злой рок».

По данным 2024 года, россияне посетили Таиланд около двух миллионов раз, а в Турции за этот период побывало 6,6 миллиона туристов из РФ.