Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Названы смертельно опасные страны для россиян

На первом месте....

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Таиланд и Турция, оставаясь одними из самых востребованных направлений у российских туристов, одновременно лидируют по числу трагических случаев среди отдыхающих из РФ.

Как сообщила турагент Александра Горина в беседе с АБН24, Таиланд занимает первое место по количеству смертей среди россиян. По её словам, основными причинами происшествий становятся беспечность и неосторожность. Туристы тонут в море и бассейнах, получают смертельные травмы при падении с балконов в состоянии алкогольного опьянения, попадают в ДТП, а иногда становятся жертвами преступников.

Схожая ситуация складывается и в Турции. Здесь россияне нередко тонут, получают травмы во время экскурсий или попадают в несчастные случаи. Горина также отметила, что некоторые местные жители относятся к российским туристам с осторожностью, считая, что их сопровождает «злой рок».

По данным 2024 года, россияне посетили Таиланд около двух миллионов раз, а в Турции за этот период побывало 6,6 миллиона туристов из РФ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Звезда РТ Рузиль Минекаев продолжает покорять экраны с сериалом «Подслушано в Рыбинске»

Интересное в Казани

день назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

как поймать клопа ночью

Лонгриды

20 часов назад

«Они разлетелись по дороге»: в Казани такси влетело в толпу. Разбираем причины

Не у нас

день назад

На матче «Вашингтона» и «Сиэтла» из-за драки были удалены 10 хоккеистов

монтаж электрощита в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

Батюшка Николай рассказал, почему не нужно вешать на памятник фото

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане перед судом предстанет мужчина, насиловавший несовершеннолетних

Новости Казани

день назад

11 человек пострадали в ДТП на Вишневского в Казани

Не у нас

5 часов назад

Алиса и Siri слышат наши разговоры и отправляют их в сервисы
Лонгриды
3 дня назад

Кадровый голод в Татарстане: почему работодатели стали звать на работу более старших людей

Рынок труда в Татарстане переживает трансформац...

Не у нас

10 минут назад

Появилось видео нападения боевиков на пассажирский поезд в Пакистане

Не у нас

25 минут назад

Названы смертельно опасные страны для россиян

Новости Казани

час назад

Стало известно о состоянии 5 пострадавших в аварии на Вишневского

Не у нас

2 часа назад

Друзья рассказали о 37-летнем погибшем при атаке БПЛА в Домодедово
УК Татарстана могут заставить отчитываться за к...
Новости Татарстана
8 часов назад

УК Татарстана могут заставить отчитываться за каждую копейку на капремонт

Не у нас

2 часа назад

Группа Massive Attack отправила в космос кавер песни «Все идет по плану»

Новости Казани

3 часа назад

7 марта в 75 лет умер казанский адвокат Владимир Хрунов

Не у нас

3 часа назад

Фонтанка.ру: автомобильные дилеры снижают цены из-за низкого спроса
билайн поддержал Чемпионат РТ по интеллектуальн...
Важное в РТ
5 дней назад

билайн поддержал Чемпионат РТ по интеллектуальным играм «Интрометида»