Названы самые сильные молитвы на Радоницу

Через девять дней после Пасхи православные отмечают особый день памяти — Радоницу. В 2025 году она выпадает на 29 апреля. Это момент, когда верующие делятся пасхальной радостью с теми, кто уже ушёл из жизни, сообщает iz.ru.

Почему Радоница отмечается именно в этот день

Церковные каноны не предусматривают заупокойных служб в дни Великого поста, за исключением трёх специально отведённых суббот. Также не проводят поминовение на Страстной неделе и в Пасху — это время посвящено воспоминанию о страданиях Христа и его Воскресении. Радоница приходится на первый вторник после Фоминой недели — это день, когда вновь допускаются полноценные службы и молитвы за усопших.

Языческие корни и христианский смысл

Хотя Радоница — христианский праздник, его истоки уходят в древние славянские традиции. Предки верили, что души умерших продолжают участвовать в жизни рода, помогая или, наоборот, наказывая потомков. Весной их «зазывали» с полей, оставляли угощения и просили о хорошем урожае. Со временем эти обряды уступили место молитве и богослужению, а смысл праздника изменился. Теперь это день, когда христиане выражают надежду на вечную жизнь и молятся за усопших.

Как поминать правильно

На Радоницу верующие идут в храм, участвуют в литургии, ставят свечи за упокой. По возможности исповедуются и причащаются. Также можно сделать пожертвование — в виде еды для нуждающихся или финансовой помощи церкви.

После службы принято посетить кладбище. Там можно прочитать Пасхальные молитвы, убрать могилу, зажечь свечу. Лучше не приносить еду и алкоголь — это языческая традиция, не принятая в христианстве.

В домашних условиях устраивают скромный поминальный обед в кругу близких. Перед трапезой читается молитва. На столе может быть кутья, блины и любимые блюда усопшего, но без спиртного.

Молитвы, которые можно прочитать

Православные могут молиться за умерших своими словами или использовать готовые тексты. Один из самых распространённых вариантов:

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной усопшего раба Твоего (имя)...»

Для краткой молитвы подойдёт:

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей…»

Также можно читать 90-й псалом «Живый в помощи Вышняго» или кондак «Со святыми упокой».