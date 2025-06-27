Названы регионы России, где фиксируется высокий уровень наркомании

Ситуация с распространением наркотиков в некоторых регионах России вызывает серьезное беспокойство у надзорных органов. Директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, Светлана Шпорт, сообщила о проблемах на расширенном заседании Комитета Госдумы по охране здоровья, где обсуждали эффективность законодательства в области наркотиков.

Под особым контролем находятся следующие регионы:

Еврейская автономная область

Приморский край

Курганская область

Республика Татарстан

Амурская область

Омская область

Сахалин

Светлана Шпорт объяснила, что высокая заболеваемость наркоманией в этих регионах связана с рядом факторов: приграничным расположением, наркотрафиками, наличием подпольных лабораторий и химиков, работающих в этой сфере. Также на статистику влияет работа правоохранительных органов, активно пресекающих незаконный оборот наркотиков.

Социально-экономические условия также играют большую роль. В регионах с дефицитом рабочих мест и низким уровнем жизни молодежь чаще попадает под влияние наркотиков, если нет альтернативных вариантов досуга.

Однако МВД России отмечает позитивные тенденции. Заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, Сергей Савочкин, сообщил, что с 2021 по 2024 год общее число наркопотребителей снизилось на 5,3%, с 450 до 426 тысяч человек. В 2024 году большинство наркопотребителей (более 60%) составляют молодые люди в возрасте от 18 до 39 лет, а около 1% — несовершеннолетние.

Источник: KU66.RU