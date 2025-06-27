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Названы привычки, вызывающие неприятный запах изо рта

Врачи из клиники Мейо в США перечислили несколь...

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Врачи из клиники Мейо в США перечислили несколько ежедневных привычек, которые могут стать причиной неприятного запаха изо рта. По словам специалистов, неправильная гигиена полости рта, в частности, недостаточное использование зубной нити, может привести к накоплению остатков пищи и бактерий, которые вызывают неприятный запах.

Кроме того, курение снижает выработку слюны, что способствует размножению патогенных микроорганизмов, а также увеличивает риск инфекций и воспалений в ротовой полости. Употребление ультраобработанных продуктов и сахара также способствует росту бактерий, что провоцирует неприятный запах. Врачи рекомендуют избегать кофе, газированных напитков и алкоголя, так как они способствуют сухости во рту и усиливают проблему.

Источник: lenta.ru

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