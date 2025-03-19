Названы приложения, которые ведут к замедлению работы смартфона

Если ваш смартфон быстро разряжается, перегревается и начинает тормозить, то, скорее всего, дело в работающих в фоновом режиме приложениях. Они потребляют значительную часть ресурсов устройства.

Наибольшую нагрузку создают Google Chrome, TikTok и Facebook* — даже в свернутом состоянии они могут использовать до 30–40% мощности процессора.

По данным исследования компании pCloud, Facebook* и Instagram* расходуют в среднем до 150 МБ трафика в сутки только на фоновые процессы.

Больше всего ресурсов требуют соцсети и мессенджеры, среди которых особенно выделяются WhatsApp и Telegram.

Навигационные приложения, такие как Google Maps и Waze, активно используют GPS, что ускоряет разрядку аккумулятора.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в РФ и запрещённой.