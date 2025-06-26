Названы опасные побочные эффекты препаратов для снижения веса

Использование препаратов для похудения стало массовым явлением по всему миру, однако оно вызывает растущую озабоченность у медиков и регуляторов. Недавние данные подтверждают, что сотни пациентов столкнулись с серьезными заболеваниями, связанными с приемом этих средств, и десятки людей умерли.

В Великобритании в настоящее время около 1,5 миллиона человек используют препараты для снижения веса, и их популярность продолжает расти. Однако с увеличением использования этих средств были зафиксированы случаи панкреатита — воспаления поджелудочной железы, и десяти смертельных исходов.

По данным Управления по контролю за лекарственными средствами Великобритании (MHRA), за последние месяцы было зарегистрировано 294 случая острого и хронического панкреатита, связанного с применением препаратов GLP-1. Врач Саймон Корк отметил, что даже редкие побочные эффекты при массовом использовании могут привести к значительному числу пострадавших.

Для контроля за рисками предложено использовать генетическое тестирование, которое поможет предсказать, кто из пациентов наиболее подвержен побочным эффектам.

Источник: МК