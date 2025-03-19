Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Названы лучшие маршруты для автопутешествий по России

Эксперты Autonews предложили несколько интересн...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Поездки на автомобиле дают возможность самостоятельно прокладывать маршрут, выбирать удобный ритм движения и делать остановки в живописных местах, куда не добраться на общественном транспорте. Эксперты Autonews предложили несколько интересных направлений для путешествий на личном авто.

Подмосковье

Неподалёку от Москвы есть множество интересных мест, куда можно отправиться на пару дней. Один из популярных маршрутов проходит через Коломну, Рязань и Зарайск. В среднем проживание в гостинице обойдётся в 2000 рублей за ночь, а ужин в местном кафе — 700–1000 рублей на человека. Примерные расходы на поездку для двоих составят около 15 000 рублей.

Казань

До столицы Татарстана из Москвы около 800 км. Добраться можно по трассе М-7 «Волга» или воспользоваться платной автомагистралью М-12 «Восток». Среди главных достопримечательностей Казани — Кремль, улица Баумана с уютными кафе и сувенирными лавками, Храм всех религий, остров-град Свияжск и Раифский монастырь.

Урал

Путь из Москвы на Урал составляет 1778 км. Наиболее сложный участок дороги находится в Челябинской области — 170 км с перепадами высот. В дороге можно сделать остановку в Рязани или Пензе, между которыми около 400 км. Южный Урал славится заповедниками и национальными парками, а среди природных жемчужин стоит выделить озеро Тургояк с кристально чистой водой.

Краснодарский край

Основная магистраль, связывающая столицу с югом страны, — трасса М-4 «Дон» (около 1800 км). Платные участки помогают значительно сократить время в пути. Краснодарский край богат курортными зонами: Туапсе, Адлер, Анапа, Геленджик и другие. Чтобы избежать проблем с жильём, бронировать гостиницу стоит заранее.

Карелия

Расстояние от Москвы до Петрозаводска — около 1100 км. Быстрее всего добраться по платной трассе М-11 «Нева» через Великий Новгород. Поскольку на этом маршруте немного заправок, рекомендуется заранее рассчитать расход топлива. Среди природных достопримечательностей региона — набережная Онежского озера, водопад Кивач, вулкан Гирвас, остров Койонсаари, Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала».

Кроме этих направлений, интересные маршруты можно найти в Золотом кольце, на Северном Кавказе, Алтае, в Калмыкии и Дагестане. Опытные путешественники могут даже отправиться к Байкалу.

Перед поездкой важно заранее продумать маршрут и взять с собой всё необходимое: аптечку, инструменты, запас воды и еды, навигатор и полезные мелочи, которые могут пригодиться в дороге, пишет AutoNews.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

200 тысяч на человека — минимум? сколько нужно зарабатывать в Татарстане

Интересное в Казани

19 часов назад

Казанский офтальмолог создал Telegram-ассистента для проверки зрения

красный клоп маленький

Не у нас

23 часа назад

В Башкирии с матерью погибших при пожаре 5 детей работают психологи

Не у нас

16 часов назад

В магазинах России нашли опасную тушёнку

интенсив курсы английского в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Казанские команды подрались на первенстве РФ по хоккею

Не у нас

день назад

«ЦГ»: «Безопасное» лекарство в 45 странах породило тысячи детей-мутантов

Новости Казани

20 часов назад

Бастрыкину доложат о деле с похищением подростка в Казани 17 марта

Новости Казани

день назад

Цены на такси в Казани взлетели в 2-2,5 раза после сбоя агрегатора
Лонгриды
12 часов назад

"Территория долголетия": Казань делится лучшими практиками для долгой и активной жизни

"Долголетие — результат осознанных решений и ак...

Не у нас

минуту назад

В Китае прошли испытания 3-двигательного самолета J-36

Интересное в Казани

день назад

«Это не про свободу, а про выживание»: предприниматель из Казани рассказал, кому не стоит открывать свой бизнес

Не у нас

11 минут назад

Названы лучшие маршруты для автопутешествий по России

Новости Казани

час назад

В аэропорту Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
В Казани около парка Урицкого нашли тело мужчин...
Новости Казани
15 часов назад

В Казани около парка Урицкого нашли тело мужчины в крови

Не у нас

16 часов назад

Ученые назвали самые опасные перекусы

Новости Казани

17 часов назад

Экс-хоккеист «Ак Барса» Фёдор Малыхин умер из-за остановка сердца

Не у нас

18 часов назад

Ученые РФ изобрели сыр для лучшей работы сердца
Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Мисси...
Интересное в Казани
5 дней назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025