Названы лучшие маршруты для автопутешествий по России

Поездки на автомобиле дают возможность самостоятельно прокладывать маршрут, выбирать удобный ритм движения и делать остановки в живописных местах, куда не добраться на общественном транспорте. Эксперты Autonews предложили несколько интересных направлений для путешествий на личном авто.

Подмосковье

Неподалёку от Москвы есть множество интересных мест, куда можно отправиться на пару дней. Один из популярных маршрутов проходит через Коломну, Рязань и Зарайск. В среднем проживание в гостинице обойдётся в 2000 рублей за ночь, а ужин в местном кафе — 700–1000 рублей на человека. Примерные расходы на поездку для двоих составят около 15 000 рублей.

Казань

До столицы Татарстана из Москвы около 800 км. Добраться можно по трассе М-7 «Волга» или воспользоваться платной автомагистралью М-12 «Восток». Среди главных достопримечательностей Казани — Кремль, улица Баумана с уютными кафе и сувенирными лавками, Храм всех религий, остров-град Свияжск и Раифский монастырь.

Урал

Путь из Москвы на Урал составляет 1778 км. Наиболее сложный участок дороги находится в Челябинской области — 170 км с перепадами высот. В дороге можно сделать остановку в Рязани или Пензе, между которыми около 400 км. Южный Урал славится заповедниками и национальными парками, а среди природных жемчужин стоит выделить озеро Тургояк с кристально чистой водой.

Краснодарский край

Основная магистраль, связывающая столицу с югом страны, — трасса М-4 «Дон» (около 1800 км). Платные участки помогают значительно сократить время в пути. Краснодарский край богат курортными зонами: Туапсе, Адлер, Анапа, Геленджик и другие. Чтобы избежать проблем с жильём, бронировать гостиницу стоит заранее.

Карелия

Расстояние от Москвы до Петрозаводска — около 1100 км. Быстрее всего добраться по платной трассе М-11 «Нева» через Великий Новгород. Поскольку на этом маршруте немного заправок, рекомендуется заранее рассчитать расход топлива. Среди природных достопримечательностей региона — набережная Онежского озера, водопад Кивач, вулкан Гирвас, остров Койонсаари, Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала».

Кроме этих направлений, интересные маршруты можно найти в Золотом кольце, на Северном Кавказе, Алтае, в Калмыкии и Дагестане. Опытные путешественники могут даже отправиться к Байкалу.

Перед поездкой важно заранее продумать маршрут и взять с собой всё необходимое: аптечку, инструменты, запас воды и еды, навигатор и полезные мелочи, которые могут пригодиться в дороге, пишет AutoNews.