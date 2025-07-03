Названы курорты, где российским туристам не рады в 2025

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Вы когда-нибудь задумывались, что ваш идеальный отпуск может обернуться настоящей катастрофой для местных жителей? Каждый год издание Fodor’s Guide публикует список мест, которые лучше избегать — не из-за их плохого состояния, а потому что они стали чрезмерно популярными. За внешней привлекательностью этих направлений скрываются серьезные экологические и социальные проблемы.

  1. Бали
    На Бали мечта о медитации на пляже часто превращается в необходимость убирать пластиковые бутылки. Остров утопает в мусоре — ежегодно здесь скапливается около 33 тысяч тонн пластиковых отходов, перерабатывается из которых только 7%. К тому же, традиционная система орошения субак теперь обслуживает отели, а рисовые поля высыхают, чтобы наполнить бассейны для туристов.

  2. Барселона
    В Барселоне местные жители протестуют против наплыва туристов, даже вооружившись водяными пистолетами. В последние десять лет цены на аренду выросли на 68%, и более 10 тысяч квартир были превращены в жильё для краткосрочной аренды. Исторические кварталы стали декорациями для бесконечных селфи.

  3. Ко Самуи
    Остров Ко Самуи в Таиланде сталкивается с наплывом туристов после выхода нового сезона «Белого лотоса». Здесь уже скопилось около 200 тысяч тонн мусора, а ежедневно добавляется еще 180-200 тонн. Местные власти сливают сточные воды прямо в море, так как строительство очистных сооружений слишком дорогое.

  4. Эверест
    Самая высокая гора мира, Эверест, стала самой высокогорной свалкой планеты. На её склонах накопилось около 30 тонн мусора, и каждый день в сезон добавляется еще одна тонна отходов.

  5. Италия
    Агридженто, культурная столица 2025 года, сталкивается с острой нехваткой воды. Отели вынуждены ограничивать бронирование, так как не могут обеспечить гостей работающим душем. Долина храмов страдает от засухи и водного кризиса.

  6. Япония
    В Японии появился новый термин — «туристическое загрязнение». В июле страну посетило рекордное количество туристов — более 3 миллионов человек. Цены на жильё выросли на четверть, и это создаёт проблемы для местных жителей и бизнесменов. В Киото толпы туристов мешают передвигаться по историческим местам.

Что же делать сознательному туристу? Возможно, стоит избегать популярных мест и открыть для себя менее известные, но не менее прекрасные уголки планеты. Некоторые страны уже предпринимают шаги: Амстердам запретил круизные лайнеры, Япония ввела плату за подъем на Фудзи, а Барселона планирует к 2028 году закрыть все «туристические» квартиры.

Источник: akpars.ru

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