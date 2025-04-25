Названы 5 загадок Земли, которые наука пока не разгадала

Исследователи назвали главные природные загадки, над которыми учёные бьются до сих пор:

Сколько живых видов на планете?

По разным оценкам — от 3 до 100 миллионов. Большинство организмов на Земле до сих пор не описаны и не изучены.

Загадка "животного взрыва"

Около 540 млн лет назад на Земле внезапно появилось множество сложных форм жизни. Как это произошло — остаётся неизвестным.

Роль животных в природе

Животные участвуют в опылении, распространении семян и поддержании круговорота веществ. Но точные механизмы их влияния на экосистему изучены лишь частично.

Сколько людей способна прокормить планета?

При росте населения нагрузка на природу усиливается. Ученые не пришли к единому мнению о реальных пределах ресурсов Земли.