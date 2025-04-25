Названы 5 загадок Земли, которые наука пока не разгадала
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Исследователи назвали главные природные загадки, над которыми учёные бьются до сих пор:
Сколько живых видов на планете?
По разным оценкам — от 3 до 100 миллионов. Большинство организмов на Земле до сих пор не описаны и не изучены.
Загадка "животного взрыва"
Около 540 млн лет назад на Земле внезапно появилось множество сложных форм жизни. Как это произошло — остаётся неизвестным.
Роль животных в природе
Животные участвуют в опылении, распространении семян и поддержании круговорота веществ. Но точные механизмы их влияния на экосистему изучены лишь частично.
Сколько людей способна прокормить планета?
При росте населения нагрузка на природу усиливается. Ученые не пришли к единому мнению о реальных пределах ресурсов Земли.
Климатическая неопределенность
Какие виды переживут глобальное потепление, а какие исчезнут — вопрос открытый. Исход этого сценария может изменить всю планету.
Об этом сообщает ИА «Кулик» со ссылкой на The Guardian.
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