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Названы 5 загадок Земли, которые наука пока не разгадала

Учёные до сих пор не могут объяснить множество ...

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Исследователи назвали главные природные загадки, над которыми учёные бьются до сих пор:

  1. Сколько живых видов на планете?
    По разным оценкам — от 3 до 100 миллионов. Большинство организмов на Земле до сих пор не описаны и не изучены.

  2. Загадка "животного взрыва"
    Около 540 млн лет назад на Земле внезапно появилось множество сложных форм жизни. Как это произошло — остаётся неизвестным.

  3. Роль животных в природе
    Животные участвуют в опылении, распространении семян и поддержании круговорота веществ. Но точные механизмы их влияния на экосистему изучены лишь частично.

  4. Сколько людей способна прокормить планета?
    При росте населения нагрузка на природу усиливается. Ученые не пришли к единому мнению о реальных пределах ресурсов Земли.

  5. Климатическая неопределенность
    Какие виды переживут глобальное потепление, а какие исчезнут — вопрос открытый. Исход этого сценария может изменить всю планету.

Об этом сообщает ИА «Кулик» со ссылкой на The Guardian.

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