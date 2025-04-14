Названы 5 стран, которые могут успешно пережить ядерную зиму

В журнале Risk Analysis опубликовано исследование, в котором названы пять стран, имеющих наибольшие шансы выжить в условиях ядерной зимы.

По мнению новозеландских специалистов, ключевым фактором выживания станет способность сохранить сельское хозяйство в условиях глобальных климатических изменений, вызванных последствиями ядерного конфликта.

Ученые из Университета Отаго проанализировали, как плотный слой атмосферного пепла, образующийся после ядерного взрыва, влияет на уровень солнечного освещения и, соответственно, на возможности аграрного сектора.

Исследователи пришли к выводу, что при масштабном вооружённом конфликте между Россией и странами НАТО в атмосферу может попасть около 150 тераграмм сажи. Это количество эквивалентно детонации большинства существующих ядерных боезарядов. Они считают, что подобное загрязнение может привести к снижению мирового сельхозпроизводства на 80%, а в северных регионах — почти до полного исчезновения урожаев.

Учитывая такие последствия, наибольшие шансы на выживание будут у стран, расположенных на островах или полуостровах. Среди них — Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Вануату и Соломоновы Острова. Как считают исследователи, эти государства смогут продолжать производить необходимое количество продовольствия, даже в условиях похолодания и снижения солнечной активности, пишет "Кулик".