Названы 2 возрастных рубежа, когда организм стареет гораздо быстрее

Ранее старение организма считалось медленным и непрерывным процессом, однако последние исследования показывают, что он может происходить скачкообразно. В статье, опубликованной в журнале Nature Aging, международная команда ученых выявила два возрастных периода, когда происходят значительные изменения на молекулярном уровне — около 44 и 60 лет.

Первый скачок старения происходит примерно в 44 года. В этом возрасте начинают происходить изменения в обмене веществ, что влияет на усвоение жиров, а также на реакцию организма на кофеин, алкоголь и другие вещества. Изменения в переработке жиров могут привести к увеличению веса, изменению уровня холестерина и повышению риска заболеваний сердца и сосудов.

Кроме того, на этом этапе ослабевает регенерация клеток, снижается защита от окислительного стресса, что отражается на состоянии кожи, мышечной массе и общем тонусе организма. Одним из факторов старения является эпигенетика — изменения в активности генов, которые не затрагивают ДНК, но могут ускорять процесс старения.

К 60 годам изменения становятся более выраженными. В первую очередь это затрагивает углеводный обмен: увеличивается уровень сахара в крови, что повышает риск развития диабета второго типа. Также ослабевает иммунная система, что делает организм более восприимчивым к инфекциям и воспалительным заболеваниям.

Кроме того, ухудшается работа почек, что может привести к накоплению токсинов, а изменения в микрофлоре кишечника — нарушить обмен веществ и общее состояние здоровья. Риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает, что требует особого внимания к здоровому образу жизни и профилактике.

Определение этих возрастных критических периодов открывает новые возможности для профилактической медицины. Это позволит разрабатывать стратегии для замедления старения и предложить пациентам меры для поддержания здоровья в наиболее уязвимые периоды.