По данным Федерального Роспотребнадзора, Астраханская область оказалась в числе регионов с наилучшей ситуацией по качеству воздуха. Согласно отчёту за 2024 год, этот регион имеет один из самых низких уровней заболеваний и смертности, связанных с загрязнением воздуха.

Для оценки ситуации использовались данные о заболеваемости дыхательных путей и количестве смертей от таких заболеваний на 100 тысяч человек. Астраханская область попала в число лидеров наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской и Ульяновской областями.

Эксперты считают, что эти результаты — следствие постоянной работы по улучшению экологии в городе и сельской местности.

Так, в 2024 году в регионе было зафиксировано всего 3,7 случая заболеваний дыхательных путей на 100 тысяч человек — это лучший показатель в России. Для сравнения, в Саратовской области таких случаев почти 5000. Разница очевидна.

Не стоит слишком критиковать качество воздуха в Астрахани. В целом он близок к идеальному, хотя иногда можно почувствовать запах дыма — это скорее результат пожароопасного сезона, чем проблемы с экологией.

Источник: АиФ Астрахань