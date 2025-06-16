Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Назван регион с самым чистым воздухом в России

Астраханский воздух признан одним из самых чист...

Подписаться на Дзен.канал

По данным Федерального Роспотребнадзора, Астраханская область оказалась в числе регионов с наилучшей ситуацией по качеству воздуха. Согласно отчёту за 2024 год, этот регион имеет один из самых низких уровней заболеваний и смертности, связанных с загрязнением воздуха.

Для оценки ситуации использовались данные о заболеваемости дыхательных путей и количестве смертей от таких заболеваний на 100 тысяч человек. Астраханская область попала в число лидеров наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской и Ульяновской областями.

Эксперты считают, что эти результаты — следствие постоянной работы по улучшению экологии в городе и сельской местности.

Так, в 2024 году в регионе было зафиксировано всего 3,7 случая заболеваний дыхательных путей на 100 тысяч человек — это лучший показатель в России. Для сравнения, в Саратовской области таких случаев почти 5000. Разница очевидна.

Не стоит слишком критиковать качество воздуха в Астрахани. В целом он близок к идеальному, хотя иногда можно почувствовать запах дыма — это скорее результат пожароопасного сезона, чем проблемы с экологией.

Источник: АиФ Астрахань

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

РТ вновь атаковали БПЛА: один человек погиб

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Лечение без разорения: куда идти казанцам, чтобы не оставить всю зарплату у стоматолога

серые крысы

Не у нас

день назад

Учёные выяснили, какие лекарства опасны для печени

Интересное в Казани

3 дня назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

салон красоты педикюр спб в Санкт-Петербурге

Не у нас

19 часов назад

Власти Германии хотят направить деньги со "спящих" счетов на социальные проекты

Не у нас

19 часов назад

Под Воскресенском снимают фильм о колокольном звоне в заброшенном храме

Не у нас

день назад

Археологи изучают древние ходы под Европой с неизвестным назначением

Новости Татарстана

3 часа назад

Казанцы призваны следить за кемперами, используемыми для запуска БПЛА

Фестиваль «Нур»

19 часов назад

Путин высоко оценил научную работу Никитина в области биологии
Новости Татарстана
3 часа назад

Дожди в Татарстане продлятся до конца недели

До конца недели Татарстан останется под влияние...

Новости Татарстана

11 минут назад

Многодетные семьи Татарстана получат компенсацию за обучение в СПО

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Свадьба мечты — не за миллион: подборка мест Казани для стильного торжества со скидками

Не у нас

16 минут назад

Ученые нашли связь польских королей Пястов с пиктами Шотландии

Не у нас

21 минуту назад

Палеозоолог Зиновьев описал окаменелость тюленя из Пантикапея
На Кировской дамбе в Казани началась установка ...
Новости Казани
3 часа назад

На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций

Не у нас

26 минут назад

Россиянин поделился впечатлениями о ситуации в Израиле

Не у нас

31 минуту назад

Назван регион с самым чистым воздухом в России

Новости Казани

36 минут назад

В Казани будут запущены бесплатные шаттлы до площадок «Сабантуя»
Интересное в Казани
6 дней назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс в Казани? Четыре удивительные истории