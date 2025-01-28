Nature: в США готовятся к мощному извержению вулкана в Тихом океане

Согласно информации из научного журнала Nature, специалисты зафиксировали признаки приближающегося извержения подводного вулкана Аксиал, который находится в северо-восточной части Тихого океана, в 480 километрах от побережья Орегона. Вулкан расположен на стыке тектонических плит Хуан-де-Фука и Тихоокеанской, что делает этот район активной геологической зоной.

Исследования показали значительное движение магмы, приводящее к подъему вулканической постройки. Аксиал имеет щитовидную структуру, характерную для вулканов, формирующихся из тонких слоев лавы. Ожидается, что при извержении магма будет просачиваться через трещины, создавая новые участки океанического дна, без взрывных выбросов.

За последние три десятилетия вулкан извергался трижды: в 1998, 2011 и 2015 годах. Недавний анализ выявил наличие под ним обширной сети магматических камер, расположенных между слоями базальта и габбро. Тревожным признаком стал резкий рост сейсмической активности: за последние полгода количество подземных толчков достигло нескольких сотен в сутки.

Хотя извержение не угрожает населению напрямую, его изучение имеет важное значение для науки. Оно позволит усовершенствовать методы прогнозирования подводных извержений и изучить процессы формирования океанического дна.