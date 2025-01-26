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Nature Medicine: парализованный человек научился управлять БПЛА силой мысли

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Специалисты разработали инновационную систему, позволяющую людям с параличом управлять виртуальными объектами, включая квадрокоптеры, лишь с помощью мыслей. Эта методика базируется на интерфейсе «мозг-компьютер» BrainGate и демонстрирует высокую точность управления, сообщает издание «Pro город будущего».

Изначально проект BrainGate был направлен на восстановление двигательных функций. Однако современные достижения в этой области расширили его применение до сложного программного обеспечения, общения и даже творческой деятельности. Согласно исследованию, опубликованному в Nature Medicine, пациент с параличом нижних конечностей смог мысленно управлять виртуальным дроном, успешно преодолевая полосу препятствий, представляя движения пальцев.

Как отметил разработчик Мэтью Уиллси, эта технология превосходит системы, основанные на движениях пальцев. Имплантируемые электроды BrainGate, размещенные вблизи нейронов моторной коры, обеспечивают более точное управление в сравнении с неинвазивными BCI, использующими ЭЭГ. Система считывает сигналы мозга, связанные с попытками двигать пальцами, преобразуя их сначала в виртуальные движения, а затем в команды для управления дроном.

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