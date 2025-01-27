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Nature: Китайские химики создали революционную методику утилизации батарей

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Специалисты из Научно-технологического университета Китая представили инновационный способ переработки литиевых аккумуляторов, сообщает Nature Sustainability. Этот метод способен одновременно решать три важнейшие задачи: утилизацию батарей, очистку промышленных выбросов и выработку электроэнергии.

Основой разработки стал электрохимический процесс, основанный на взаимодействии ионов лития с диоксидом азота. Уникальность технологии заключается в использовании керамической мембраны, которая пропускает исключительно щелочные металлы.

Тесты показали впечатляющие результаты: из отработанных батарей удалось извлечь до 97% лития, одновременно вырабатывая до 66 ватт энергии на килограмм переработанного материала. Преимуществом метода является отсутствие необходимости в дорогостоящих реагентах и минимальное воздействие на окружающую среду.

Для улавливания диоксида азота из промышленных выбросов применяются углеродные мембраны с электролитом на основе диметилформамида. Результатом реакции с ионами лития становится чистый нитрат лития, а побочным эффектом является дополнительная генерация электроэнергии.

Разработка китайских учёных открывает перспективы для более экологичного и экономически выгодного подхода к утилизации литиевых аккумуляторов. Ежегодно на свалки отправляются десятки тысяч тонн таких батарей, и новая технология может радикально изменить ситуацию, сделав переработку не только эффективной, но и коммерчески выгодной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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