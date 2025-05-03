Православные священники иногда с осторожностью относятся к просьбам об освящении жилья. Отец Павел Смирнов, настоятель храма Всех святых в Екатеринбурге, рассказал, в каких случаях это происходит.

По его словам, речь идёт о квартирах с тяжёлой духовной атмосферой — например, там, где ранее проводились оккультные ритуалы или сатанинские обряды. В таких случаях священник может почувствовать духовную угрозу и не сразу приступить к освящению.

«Иногда в подобных местах ощущается нечто тревожное. Это может быть связано с грехами прошлых жильцов, их увлечением магией или другими духовно опасными практиками», — рассказал отец Павел в интервью «Новосвят».

Он уточнил, что такие ситуации редки, но требуют особой подготовки. Священники сначала молятся и просят защиты, а в некоторых случаях проводят молебен в храме перед визитом.

В то же время отец Павел призвал не пугаться и не искать в каждой квартире признаки «нечистой силы». Если жильё принадлежит верующему человеку, который регулярно молится и живёт по совести, опасаться нечего, подчеркнул он.