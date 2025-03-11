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Настоятель храма назвал грех, из-за котрого можно лишиться отпевания

В качестве примера он привел времена гонений на...

pixabay.com

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Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ярославле, отец Владимир Смирнов, в беседе с корреспондентом «Новосвят» рассказал о взгляде православной церкви на вопрос «постыдной смерти».

Священник пояснил, что самоубийство считается одним из тяжких грехов, поскольку человек, лишая себя жизни, отвергает дар Божий и ставит свою волю выше воли Творца. Он отметил, что такая смерть лишает душу надежды на спасение, если не было искреннего покаяния. Также отец Владимир напомнил, что церковь не отпевает самоубийц, но это не мера наказания, а знак того, насколько велика ценность жизни.

В качестве примера он привел времена гонений на верующих, когда люди готовы были принять мученическую смерть за Христа, но не шли на добровольный уход из жизни, что, по его мнению, доказывает: всегда есть другой путь.

Священник также подчеркнул, что в трудные периоды важно не оставаться наедине со своими проблемами и искать поддержку. Он добавил, что церковь открыта для всех, кто нуждается в помощи, ведь вера способна развеять любую тьму.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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