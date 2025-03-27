Наставничество стало официальной трудовой функцией с оплатой с 1 марта 2025 года

С 1 марта 2025 года в Трудовом кодексе РФ появилась новая статья — 351.8. Она закрепляет наставничество как отдельную трудовую функцию, за которую теперь полагается оплата. Это означает, что работа наставников перестаёт быть неформальной — теперь она будет признаваться и оплачиваться на официальном уровне.

Что меняется с новым законом?

Платят за наставничество

Сотрудники, которые обучают новых коллег, теперь смогут рассчитывать на дополнительное вознаграждение за свою работу. Это создаёт более справедливые условия и подчёркивает важность их вклада.

Юридический статус и гарантии

Наставничество теперь признано частью трудовых обязанностей. Это значит, что у наставников появляются не только права и ответственность, но и возможность получать компенсации за выполненную работу.

Обязанности работодателя

Работодатели теперь обязаны обеспечить наставников всем необходимым для качественного выполнения их задач по обучению.

Зачем это нужно?

Такое нововведение помогает улучшить профессиональные навыки сотрудников, делает процесс адаптации новичков более понятным и организованным, а также мотивирует опытных работников делиться знаниями. Это также открывает дополнительные возможности для карьерного роста и повышает общую эффективность команды.

Как это повлияет на рынок труда?

Ожидается, что официальное признание наставничества ускорит обучение новых сотрудников, повысит уровень квалификации персонала и улучшит общие показатели на предприятиях разных отраслей.

Введение новой статьи в Трудовой кодекс — это важный шаг в сторону развития корпоративной культуры и повышения ценности труда внутри организаций.

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