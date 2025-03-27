Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Наставничество стало официальной трудовой функцией с оплатой с 1 марта 2025 года

Как это повлияет на рынок труда?

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

С 1 марта 2025 года в Трудовом кодексе РФ появилась новая статья — 351.8. Она закрепляет наставничество как отдельную трудовую функцию, за которую теперь полагается оплата. Это означает, что работа наставников перестаёт быть неформальной — теперь она будет признаваться и оплачиваться на официальном уровне.

Что меняется с новым законом?

Платят за наставничество

Сотрудники, которые обучают новых коллег, теперь смогут рассчитывать на дополнительное вознаграждение за свою работу. Это создаёт более справедливые условия и подчёркивает важность их вклада.

Юридический статус и гарантии

Наставничество теперь признано частью трудовых обязанностей. Это значит, что у наставников появляются не только права и ответственность, но и возможность получать компенсации за выполненную работу.

Обязанности работодателя

Работодатели теперь обязаны обеспечить наставников всем необходимым для качественного выполнения их задач по обучению.

Зачем это нужно?

Такое нововведение помогает улучшить профессиональные навыки сотрудников, делает процесс адаптации новичков более понятным и организованным, а также мотивирует опытных работников делиться знаниями. Это также открывает дополнительные возможности для карьерного роста и повышает общую эффективность команды.

Как это повлияет на рынок труда?

Ожидается, что официальное признание наставничества ускорит обучение новых сотрудников, повысит уровень квалификации персонала и улучшит общие показатели на предприятиях разных отраслей.

Введение новой статьи в Трудовой кодекс — это важный шаг в сторону развития корпоративной культуры и повышения ценности труда внутри организаций.

Источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Ваш сын сбил человека»: казанский юрист разобрал самые опасные схемы мошенников в 2025 году

Интересное в Казани

день назад

«Если тебе комфортно – ты уже проиграл»: предприниматель из Казани о тех, кто не выживет в бизнесе

виды тараканов в россии фото с названиями

Не у нас

20 часов назад

На Аляске пилот с 2 детьми пережили ночь на крыле самолета после падения

Интересное в Казани

3 дня назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка

ремонт iphone цена москва в Москве

Не у нас

19 часов назад

Ученые рассказали, что Земля может столкнуться с угрозой уничтожения

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту смерти младенца в РТ

Новости Казани

день назад

Житель Казани залил газопровод водой и оставил соседей без газа

Новости Татарстана

день назад

Житель Челнов утром обнаружил свою 45-летнюю гостью мертвой

Новости Татарстана

20 часов назад

3 челнинцев надругались над 17-летней школьницей
Новости Казани
22 минуты назад

Юный житель Казани спас дом от пожара

В пятницу Коля стал свидетелем пожара в доме по...

Не у нас

2 минуты назад

Наставничество стало официальной трудовой функцией с оплатой с 1 марта 2025 года

Новости Татарстана

18 часов назад

«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

Новости Татарстана

час назад

В РТ хотят позволить принимать генеральные планы без общественных слушаний

Не у нас

2 часа назад

18-летняя Камила Валиева похудела и сменила прическу после новостей о романе
Рейсы из Казани в Шанхай продлили на осень 2025...
Новости Казани
час назад

Рейсы из Казани в Шанхай продлили на осень 2025 года

Не у нас

16 часов назад

Ученые рассказали, с какими вирусами встретится человек после таяния ледников

Новости Татарстана

17 часов назад

Житель Татарстана обвиняется в жестоком обращении с животными

Не у нас

18 часов назад

Ученые рассказали о том, как продолжается эволюция человека
"Сначала боялся, теперь горжусь": истории казан...
Интересное в Казани
5 дней назад

"Сначала боялся, теперь горжусь": истории казанских пап, которые открыли для себя грудничковое плавание