В школу №145 в Челябинской области ворвался мужчина

В одной из школ Челябинска произошёл тревожный инцидент — в здание школы №145 ворвался мужчина с ножом. По словам очевидцев, он был в неадекватном состоянии и, предположительно, находился под воздействием наркотиков.

Проникнув в учебное заведение, злоумышленник сломал турникет и направился в сторону учеников. Благодаря быстрой реакции педагогов по ОБЖ и физической культуре, ситуацию удалось взять под контроль — они обезвредили нападавшего и удерживали его до прибытия полиции, не дав пострадать детям, пишет Ural Mash.

Мужчина, устроивший переполох в одной из школ Челябинска, оказался её бывшим учеником по имени Олег. Об этом сообщили очевидцы изданию SHOT.

На момент прибытия сотрудников правоохранительных органов нарушителя уже вывели за пределы здания.

Учебный процесс был оперативно восстановлен — школьников вернули на занятия, и, как сообщили в администрации учреждения, обстановка стабилизировалась, уроки проходят в штатном режиме.