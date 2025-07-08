Нарколог Клименко объясняет, почему кофе и чай ухудшают самочувствие в жару

Летом привычные напитки, такие как кола, чай и кофе, могут оказать вредное воздействие на организм, особенно в жару. Врачи советуют избегать их и пить больше воды.

Как пояснила нарколог Клименко, кофеинсодержащие напитки (кофе, чай, кола) способствуют усилению мочеиспускания и, вопреки общим ожиданиям, ускоряют процесс обезвоживания. В жаркую погоду лучше полностью отказаться от таких напитков, особенно если вы находитесь на солнце или активно двигаетесь.

Почему нельзя пить холодное

На первый взгляд, холодные напитки в жару кажутся отличным способом утолить жажду, однако они могут вызвать простуду, сосудистые спазмы и нагрузку на сердце. Резкое охлаждение организма в условиях высокой температуры создаёт дополнительный стресс для тела.

Алкоголь под запретом

Летние посиделки с алкоголем могут привести к серьёзным последствиям. Спиртные напитки усиливают потерю жидкости и расширяют сосуды, что повышает риск теплового удара, нарушений в работе сердца и общего ухудшения самочувствия.

Как пить правильно

Врачи дают простые рекомендации:

Пить только воду.

Лучше, чтобы она была комнатной температуры.

Разделить потребление на маленькие порции (по 100 мл).

Пить часто, как только появляется ощущение сухости во рту.

Важно помнить, что чрезмерное потребление жидкости тоже может быть опасно для здоровья, негативно влияя на работу сердца и почек.

В жару важно не количество, а правильность потребления жидкости. И не все напитки, которые кажутся освежающими, действительно помогают организму справиться с перегревом.

Источник: akpars.ru