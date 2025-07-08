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Нарколог Клименко объясняет, почему кофе и чай ухудшают самочувствие в жару

Нарколог Клименко: Кофеин усиливает обезвоживан...

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Летом привычные напитки, такие как кола, чай и кофе, могут оказать вредное воздействие на организм, особенно в жару. Врачи советуют избегать их и пить больше воды.

Как пояснила нарколог Клименко, кофеинсодержащие напитки (кофе, чай, кола) способствуют усилению мочеиспускания и, вопреки общим ожиданиям, ускоряют процесс обезвоживания. В жаркую погоду лучше полностью отказаться от таких напитков, особенно если вы находитесь на солнце или активно двигаетесь.

Почему нельзя пить холодное

На первый взгляд, холодные напитки в жару кажутся отличным способом утолить жажду, однако они могут вызвать простуду, сосудистые спазмы и нагрузку на сердце. Резкое охлаждение организма в условиях высокой температуры создаёт дополнительный стресс для тела.

Алкоголь под запретом

Летние посиделки с алкоголем могут привести к серьёзным последствиям. Спиртные напитки усиливают потерю жидкости и расширяют сосуды, что повышает риск теплового удара, нарушений в работе сердца и общего ухудшения самочувствия.

Как пить правильно

Врачи дают простые рекомендации:

  • Пить только воду.

  • Лучше, чтобы она была комнатной температуры.

  • Разделить потребление на маленькие порции (по 100 мл).

  • Пить часто, как только появляется ощущение сухости во рту.

Важно помнить, что чрезмерное потребление жидкости тоже может быть опасно для здоровья, негативно влияя на работу сердца и почек.

В жару важно не количество, а правильность потребления жидкости. И не все напитки, которые кажутся освежающими, действительно помогают организму справиться с перегревом.

Источник: akpars.ru

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