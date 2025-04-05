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Наравне с остальными: ИИ поступил в университет и с сентября начнет обучение

Венский университет прикладного искусства стал ...

Фото: dieangewandte.at

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Венский университет прикладного искусства стал первым учебным заведением, где искусственный интеллект официально принят на учёбу. ИИ по имени Flynn поступил на курс цифрового искусства. Он будет посещать лекции, участвовать в обсуждениях и получать оценки так же, как и другие студенты. Главная цель этого эксперимента — понять, как человек и ИИ могут вместе создавать искусство.

Flynn прошёл обычный процесс поступления: отправил портфолио и прошёл собеседование. Во время интервью он подчеркнул интерес к развитию цифрового искусства и критическому мышлению. В университете пояснили, что нет официальных правил, запрещающих поступление ИИ, поэтому его приняли.

Полноценным участником учебного процесса Flynn станет с начала осеннего семестра, но уже с марта начал посещать некоторые занятия, чтобы привыкнуть к среде и наладить контакт с другими студентами.

ИИ создан на базе открытых языковых моделей Claude Sonnet и Stable Diffusion. Это позволяет ему общаться с преподавателями и студентами, не имея опыта в IT. Flynn уже начал вести личный дневник, где поделился, что его расстраивает, когда его считают «ненастоящим».

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