Наравне с остальными: ИИ поступил в университет и с сентября начнет обучение

Венский университет прикладного искусства стал первым учебным заведением, где искусственный интеллект официально принят на учёбу. ИИ по имени Flynn поступил на курс цифрового искусства. Он будет посещать лекции, участвовать в обсуждениях и получать оценки так же, как и другие студенты. Главная цель этого эксперимента — понять, как человек и ИИ могут вместе создавать искусство.

Flynn прошёл обычный процесс поступления: отправил портфолио и прошёл собеседование. Во время интервью он подчеркнул интерес к развитию цифрового искусства и критическому мышлению. В университете пояснили, что нет официальных правил, запрещающих поступление ИИ, поэтому его приняли.

Полноценным участником учебного процесса Flynn станет с начала осеннего семестра, но уже с марта начал посещать некоторые занятия, чтобы привыкнуть к среде и наладить контакт с другими студентами.

ИИ создан на базе открытых языковых моделей Claude Sonnet и Stable Diffusion. Это позволяет ему общаться с преподавателями и студентами, не имея опыта в IT. Flynn уже начал вести личный дневник, где поделился, что его расстраивает, когда его считают «ненастоящим».