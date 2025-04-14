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Найденные в ремешках часов вещества могут привести к отравлению

Эксперты выявили в составе ремешков...

pixabay.com

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Современные фитнес-браслеты и умные часы могут скрывать в себе потенциальную угрозу для здоровья. Учёные обнаружили, что в материалах ремешков содержатся полифторалкильные вещества, известные как PFAS.

Эти соединения были выявлены в ходе анализа продукции, и, как отметил физик Грэм Ф. Пизли, их присутствие стало неожиданным результатом. Подробности исследования приводит журнал Environmental Science & Technology Letters.

Эксперты выявили в составе ремешков перфторгексановую кислоту (PFHxA) — устойчивое соединение, которое практически не разрушается в природе и получило прозвище «вечный химикат». Этот элемент был обнаружен во всех 22 протестированных образцах.

Особую обеспокоенность вызывает то, что PFAS могут быть связаны с риском развития рака, повышенного давления и проблем с репродуктивной системой. Эти вещества также используются в изготовлении посуды с антипригарным покрытием и тканей с водоотталкивающим эффектом.

Перед научным сообществом теперь стоит задача — найти безопасные материалы, которые смогут заменить потенциально опасные компоненты в производстве носимой электроники.

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