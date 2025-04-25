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Найден грибок, который "питается" радиацией

Учёные нашли грибок, который не только выживает...

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Грибок, известный как «чёрная плесень», зафиксирован в зоне Чернобыльской АЭС и удивил учёных: он не просто выживает в условиях высокой радиации, а буквально ею питается.

Ранее считалось, что микроорганизм просто устойчив к излучению, но новые данные опровергли это. Грибок использует гамма-излучение как источник энергии — как растения используют свет.

Особенность — в пигменте меланине, который позволяет перерабатывать излучение. Учёные считают, что со временем плесень можно будет использовать как биологический экран от радиации, например, на борту космических кораблей или в зонах с повышенным фоном.

Исследования продолжаются, но сама природа уже подсказывает способы борьбы с тем, что раньше казалось неустранимым, пишет BIOсфератум.

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