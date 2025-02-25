Началось движение крупнейшего в мире айсберга А23а – известно, куда он идет

Океанологи сообщили о дрейфе крупнейшего и старейшего в мире айсберга, который несколько месяцев находился в водах Южных Оркнейских островов.

Ледник откололся еще в 1986 году и со временем достиг массы почти в триллион тонн. Его площадь вдвое превышает территорию Большого Лондона.

Движение айсберга на север началось в 2020 году. Сейчас он следует по Антарктическому полярному течению в сторону Южного океана.

Предполагается, что ледяная глыба достигнет берегов Южной Георгии, где теплые воды ускорят процесс её разрушения и полного таяния.

Ученые надеются, что полученные данные помогут лучше понять поведение крупных айсбергов и их влияние на морские экосистемы, сообщает Hi-Tech Mail.