Наблюдается снижение цен на некоторые товары

Наибольшее падение цен зафиксировано на таблетки «Синупрет» – их стоимость уменьшилась на 12,5%. Куриные яйца подешевели на 11,2%, а умифеновир («Арбидол») – на 10,1%. Также небольшое снижение цен наблюдается на планшеты, смартфоны и смарт-часы.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, в начале весны инфляция может замедлиться, а в марте ожидается рост цен на 1-1,2% по сравнению с февралем. Он отметил, что этому способствует сокращение потребительского кредитования и укрепление рубля, вызванное снижением мировых цен на энергоресурсы.