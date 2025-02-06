На Земле могли быть разумные существа еще до появления человека
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На протяжении миллионов лет Земля изменялась, создавая условия для появления и исчезновения различных существ. В прошлом высокий уровень кислорода позволял развиваться гигантским насекомым и динозаврам, но со временем размеры организмов уменьшились.
Некоторые гипотезы допускают существование разумных существ среди древних рыб, рептилий и насекомых, хотя их облик мог значительно отличаться от привычного. В пользу этой теории приводят археологические находки возрастом более 180 миллионов лет.
Легенды индейцев рассказывают о цивилизации, существовавшей до человека. Согласно преданиям, её представители прибыли с небес и обладали божественной природой. Отсутствие останков может объясняться особыми погребальными ритуалами или разрушением следов.
Природные катастрофы, войны и окружающая среда могли стереть следы древних построек.
Эти факты поддерживают силурийскую гипотезу, предполагающую существование высокоразвитых сообществ в глубокой древности. Однако их внешний вид и уровень развития могли существенно отличаться от современных представлений о разумной жизни, пишет akpars.ru.
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