На Земле могли быть разумные существа еще до появления человека

На протяжении миллионов лет Земля изменялась, создавая условия для появления и исчезновения различных существ. В прошлом высокий уровень кислорода позволял развиваться гигантским насекомым и динозаврам, но со временем размеры организмов уменьшились.

Некоторые гипотезы допускают существование разумных существ среди древних рыб, рептилий и насекомых, хотя их облик мог значительно отличаться от привычного. В пользу этой теории приводят археологические находки возрастом более 180 миллионов лет.

Легенды индейцев рассказывают о цивилизации, существовавшей до человека. Согласно преданиям, её представители прибыли с небес и обладали божественной природой. Отсутствие останков может объясняться особыми погребальными ритуалами или разрушением следов.

Природные катастрофы, войны и окружающая среда могли стереть следы древних построек.

Эти факты поддерживают силурийскую гипотезу, предполагающую существование высокоразвитых сообществ в глубокой древности. Однако их внешний вид и уровень развития могли существенно отличаться от современных представлений о разумной жизни, пишет akpars.ru.