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На заводе немецкой компании Rheinmetall в Испании прогремел взрыв

После взрыва на территории завода начался пожар...

pixabay.com

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Предприятие занималось производством боеприпасов, которые поставлялись Вооруженным силам Украины в рамках военной помощи. Об этом рассказали на радио Cadena Ser и Onda Regional со ссылкой на экстренные службы.

В результате происшествия пострадали минимум шесть человек. Один из них получил серьезные травмы — у него диагностированы ожоги II и III степени, покрывающие 60% тела, а также отравление продуктами горения. Его доставили в больницу Моралеса Месегера, остальных госпитализировали в медицинский центр Вирхен-де-ла-Арриксака.

После взрыва на территории завода начался пожар, охвативший более 2000 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в течение нескольких часов. Примечательно, что год назад, 25 января, на этом же объекте уже случалась авария — тогда загорелись компоненты для осколочно-фугасных боеприпасов.

Компания Rheinmetall является одним из ведущих поставщиков вооружения для Украины. Ее заводы в Трубии, Бургосе, Навальморале, Эль-Гордо, Альбасете и Мурсии производили для украинской армии 155-мм артиллерийские снаряды ERO2A1.

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