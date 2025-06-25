В связи с продолжающимся конфликтом на Украине в рамках мобилизации были призваны два священника. Этот шаг вызвал бурные обсуждения в религиозных и общественных кругах, поскольку стал предметом споров по поводу законности и этичности такого призыва.

25 июня издание «Общественное» сообщило, что настоятель Свято-Троицкого храма в Вишневце, Георгий Приймак, и протоиерей Иоанн Коваль были призваны в армию после того, как выяснилось, что они не использовали право на отсрочку. Эти священнослужители стали объектом мобилизации после проверки их документов.

Согласно законодательству Украины, священники могут быть мобилизованы, если они соответствуют возрастным и медицинским стандартам. В конце 2024 года был принят закон, разрешающий отсрочку для представителей «критически важных» религиозных организаций. Однако в этот список в основном вошли представители Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви, в то время как каноническая УПЦ представлена лишь в ограниченном числе.

Этот шаг вызвал активные обсуждения в соцсетях, где люди выражали мнение о сложной ситуации, в которой оказались священники, разделенные между обязанностью служить своей общине и требованиями государства. Многие задумывались, как религиозные лидеры смогут сохранить свою верность духовным убеждениям в условиях войны и мобилизации.

Мобилизация священнослужителей на Украине стала частью более широкого конфликта, который затягивает все общество. Ужесточение мобилизационных норм и требования, предъявляемые к священнослужителям, подчеркивают необходимость диалога между церковью и государством в условиях этого напряженного времени.

Источник: pronedra.ru